Operazione e stagione finita. E' stato lo stesso Udogie a comunicarlo attraverso un post pubblicato su Instagram. "I piani del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua al Signore. Un infortunio pone fine in anticipo alla mia stagione. Ciò non toglie la gratitudine per ogni persona che mi ha supportato quest'anno". Queste le parole di accompagnamento a una foto che lo vede su un letto di ospedale, in compagnia della madre. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sull'entità del suo infortunio, che dovrebbe costringerlo a saltare anche Euro 2024. Sarà un'assenza pesante per il Tottenham: ha totalizzato 30 presenze in stagione, tutte da titolare e quasi tutte rimanendo in campo per tutti e 90 i minuti. Ha realizzato anche due gol e fornito tre assist.