Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Tra oggi 11 e lunedì 13 maggio, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in streaming su NOW. In Inghilterra, oggi alle 13.30, Fulham-Manchester City dà il via alla 37^giornata, con la lotta per il titolo che passa anche da Old Trafford, dove domenica alle 17.30 si gioca Manchester-United-Arsenal. In Germania e in Francia si disputeranno i match della 33^ giornata: in campo i neocampioni del Bayer Leverkusen e del PSG, il Bayern Monaco e i finalisti di Champions League del Borussia Dortmund. Inoltre, martedì 14 e mercoledì 15 maggio si torna in campo per i recuperi della 34^ giornata di Premier League e della 32^ giornata di Ligue 1. Martedì alle 21 in campo Tottenham-Manchester City, mentre mercoledì in campo Brighton-Chelsea alle 20.45 e, alle 21, Manchester United-Newcastle e Nizza-PSG. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 15 in tutto gli incontri in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K.