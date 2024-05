L'allenatore tedesco sta per salutare il Liverpool dopo 9 anni, nei quali è riuscito a conquistare 8 trofei, ma soprattutto a entrare nel cuore della gente. Per restare in contatto con i tifosi Klopp ha aperto un profilo su Instagram, in cui ha pubblicato un video saluto: "Grazie per tutto il sostegno che ci avete dato nel corso degli anni"

Dopo 9 stagioni, Jurgen Klopp sta per sedersi per l'ultima volta sulla panchina del Liverpool , club con cui ha vinto una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, una Premier League, una FA Cup, due Carabao Cup e una Community Shield. Domenica 19 maggio alle 17 l'allenatore tedesco saluterà Anfield contro il Wolverhampton , ma prima ha ringraziato con un video su Instagram i tifosi dei Reds: "Cari Liverpudlians, ci stiamo avvicinando alla fine. L'8 ottobre 2015 ci siamo incontrati per la prima volta, la definirei una storia d'amore dal primo giorno , che è stato assolutamente incredibile. Mi sono divertito moltissimo e voglio ringraziarvi per tutto il sostegno e la forza che ci avete dato nel corso degli anni".

"Non amo i social, ma voglio restare in contatto con voi"

Per salutare i tifosi del Liverpool Klopp ha aperto il suo primo account sui social media. Una scelta fatta per restare in contatto anche dopo il suo addio: "Mi sono sempre chiesto se fosse come aver scritto una storia insieme ed è così che mi sento oggi", ha continuato Klopp, "è un bel libro e quando lo leggeremo in futuro avremo un sorriso sul volto. Lasciare questo posto incredibile è difficile, ma voglio rimanere in contatto con voi e anche se non sono un tipo da social media, la gente mi ha detto che aiutano in questo senso, quindi eccoci qui".