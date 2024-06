C'è stata un'offerta di acquisto da parte dei Friedkin dell'Everton, club di Premier League. I proprietari giallorossi vorrebbero entrare nella lega inglese, senza alcun tipo di disimpegno nei confronti della Roma. Qualora l'affare dovesse andare in porto, resterebbero proprietari del club giallorosso e del Cannes

Secondo quanto riferisce Sky Sports, tra i gruppi interessati a rivelare l'Everton , club militante in Premier League, ci sarebbe pure quello riconducibile a Dan Friedkin , numero uno della Roma. Già proprietario di Roma e Cannes, Friedkin in tal modo rafforzerebbe la sua influenza sul panorama calcistico, acquisendo un club di Premier League senza alcun tipo di disimpegno verso il club giallorosso (e del Cannes).

Non sono gli unici interessati

L'attuale proprietario (al 94.1%) dei 'Toffess' Farhad Moshiri, che è intenzionato a cedere la società, ora è libero di trattare con chiunque visto che è venuto meno l'accordo di massima, poi non tramutatosi in fatti concreti, con il fondo 777 Partners' che già possiede il Genoa e il Vasco da Gama. Così ora si è fatto avanti Friedkin, che oltre che della Roma è proprietario del Cannes, in concorrenza con il quale sono due businessmen locali, Andy Bell e George Downing (dietro i quali ci sarebbe il multimilionario americano Michael Dell), il fondo americano DFO Management e quel John Textor, magnate Usa, che già possiede un club di Premier, il Crystal Palace, oltre che Lione, Botafogo e il belga Molenbeek. Nelle prossime settimane il rebus dovrebbe essere risolto, intanto le intenzioni del gruppo Friedkin vengono definite molto serie.