Brutte notizie in casa Manchester City per Guardiola: il difensore olandese Nathan Aké ha riportato un infortunio muscolare che, in prima battuta, sembra anche abbastanza serio. Il classe 1995 è stato costretto ad uscire in barella durante il match di Nations League tra Olanda e Germania: per lui la partita è durata soltanto 45’ e da quanto filtra è molto improbabile che riesca a recuperare per i prossimi appuntamenti del City. Il difensore dovrebbe dunque essere indisponibile anche per l’esordio in Champions dei campioni d’Inghilterra, in programma il prossimo 18 settembre all’Etihad contro l’Inter.