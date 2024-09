FFP violato, lunedì l'udienza del Manchester City

Secondo quanto riferisce Sky Sports News, lunedì inizierà l'attesa udienza sulle 115 accuse mosse dalla Premier League al Manchester City per presunte violazioni finanziarie: il club campione d’Inghilterra è accusato di aver violato le regole di spesa non fornendo informazioni accurate per un periodo di nove anni, oltre che di aver infranto le regole del fair play finanziario della UEFA

Quali sono le accuse al Manchester City

Secondo la Premier League, il Manchester City ha infranto le regole per nove stagioni, non fornendo informazioni finanziarie accurate. Tra le accuse rivolte al club allenato da Pep Guardiola c'è quella di non aver rivelato completamente i compensi di uno dei loro manager in un periodo di quattro anni. L'ipotesi è che esistesse un contratto rimasto segreto, mentre uno dei manager veniva pagato molto di più di quanto veniva ufficialmente dichiarato. La Premier sostiene inoltre che il City non ha rispettato le regole del fair play finanziario della UEFA per un periodo di cinque anni. E che il club di Manchester non ha pienamente collaborato con l'indagine della Premier League.