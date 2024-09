Il Manchester City rischia di perdere Rodri per il resto della stagione. Il centrocampista spagnolo si è infortunato nel corso del match dello scorso weekend contro l'Arsenal, uscendo zoppicando ma comunque sulle proprie gambe, dopo essere caduto tenendosi il ginocchio destro. Oggi il giocatore si è sottoposto a esami e controlli in Spagna e da quello che filtra si tratterebbe di rottura del crociato, ma si è ancora in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del club. I Citizens potrebbero dover fare a meno di lui per cercare di confermarsi campioni in patria e vincere la nuova Champions League.