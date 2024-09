Ok Arsenal e Liverpool: Calafiori-Chiesa titolari

Ottima prova di Liverpool ed Arsenal che battono con lo stesso punteggio, 5-1 in casa, rispettivamente Bolton e West ham superando il terzo turno di Carabao Cup. Un'ora da titolare con il Liverpool per Federico Chiesa che ha messo lo zampino con un assist per Diogo Jota. Dal primo minuto in campo Calafiori nell'Arsenal che ha passeggiato contro il Bolton che milita in League One

Ultimi due match del terzo turno di Carabao Cup. Doppio 5-1 per il Liverpool che passa al turno successivo superando il West Ham e per l'Arsenal che con lo stesso punteggio ha battuto il Bolton in League One. Prosegue il momento nero della squadra di Lopetegui, uscita sconfitta da Anfield. Buona la prova di Chiesa in campo da titolare per un'ora e poi sostituito da Salah. per lui un assist servito a Diogo Jota. Settanta minuti in campo invece per Calafiori dopo l'ottima prova fornita in Premier contro il Manchester City. Titolare anche Jorginho e primo match dall'inizio anche per Sterling che ha trovato anche un gol. Ecco i risultati

Arsenal-Bolton 5-1

Liverpool-West Ham 5-1