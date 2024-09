Premier: Arsenal aggancio al City, bene il Chelsea

Un gol di Trossard nei minuti di recupero regala all'Arsenal il successo contro il Leicester e il primo posto in classifica accanto al Manchester City che è stato bloccato sul pareggio in trasferta dal Newcastle. Bella vittoria anche del Chelsea di Maresca contro il Brighton grazie ad un poker di reti firmato da Palmer. Adesso in campo il Liverpool in trasferta con il Wolverampthon

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT - LA CLASSIFICA DI PREMIER