Leicester, Van Nistelrooy vince all'esordio

L’allenatore olandese alla prima alla guida delle Foxes parte con una vittoria: 3-1 sul West Ham. Vantaggio di Vardy, poi El Khannous e Daka prima del gol degli Hammers di Fullkrug. Prossimo impegno per Van Nistelrooy domenica ancora in casa contro il Brighton

Nemmeno un mese fa, da allenatore ad interim di un Manchester United in attesa di Ruben Amorim, Ruud Van Nistelrooy batteva 3-0 il Leicester di Steve Cooper all’Old Trafford. Era il 10 novembre. Ora, appena ventitre giorni dopo, l’olandese festeggia la prima vittoria sulla nuova panchina, proprio quella del Leicester, che l’ha chiamato per guidare la risalita dei campioni d’Inghilterra 2015/2016. L’avventura di Van Nistelrooy inizia così con un sorriso e tre punti: il nuovo allenatore delle Foxes ha debuttato battendo 3-1 al King Power Stadium il West Ham di Lopetegui. Una vittoria sotto il segno di Jamie Vardy, autore del gol del vantaggio. L'attaccante del Leicester nel 2015 andò a segno per 11 partite di fila in Premier League (segnando 13 gol), battendo il precedente primato di 10 che apparteneva proprio a Van Nistelrooy, ora suo allenatore.