Terribile infortunio per il difensore croato che ha rimediato la frattura alla tibia della gamba destra: stagione finita per il giocatore del Manchester City e a serio rischio anche il Mondiale

Stagione finita per Josko Gvardiol. Esito terribile degli esami per il difensore del Manchester City che si era infortunato nell'ultima partita di Premier League, pareggiata 1-1 contro il Chelsea, quando era uscito all'inizio del secondo tempo: il croato ha riportato una frattura alla tibia della gamba destra, come confermato anche dal suo club in un comunicato. Il giocatore sarà operato in questi giorni e perderà il resto della stagione, a serio rischio è anche il Mondiale con la Croazia.