Manchester City, per Gvardiol infortunio alla tibia: stagione finita e Mondiale a rischio
Terribile infortunio per il difensore croato che ha rimediato la frattura alla tibia della gamba destra: stagione finita per il giocatore del Manchester City e a serio rischio anche il Mondiale
Stagione finita per Josko Gvardiol. Esito terribile degli esami per il difensore del Manchester City che si era infortunato nell'ultima partita di Premier League, pareggiata 1-1 contro il Chelsea, quando era uscito all'inizio del secondo tempo: il croato ha riportato una frattura alla tibia della gamba destra, come confermato anche dal suo club in un comunicato. Il giocatore sarà operato in questi giorni e perderà il resto della stagione, a serio rischio è anche il Mondiale con la Croazia.
I numeri di Gvardiol in stagione
I lunghi tempi di recupero chiudono l'annata di Gvardiol (iniziata con un altro guaio fisico) con 23 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Manchester City. Non è una stagione positiva per la squadra di Guardiola a livello di infortuni e al momento non può contare su un altro difensore come Stones, oltre a Kovacic e Bobb, e si aggiunge pure Ruben Dias alla lista degli indisponibili. È probabile che il club inglese agisca sul mercato anche nel reparto arretrato.