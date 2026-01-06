L'allenatore italiano ha postato un messaggio sui social per salutare i tifosi dopo l'addio alla panchina dei Blues, citando il celebre motto del fondatore degli Scout Baden Powell e scrivendo: "Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere - ha scritto Maresca -. Desidero ringraziare tutto il popolo per il sostegno, fondamentale per vittorie che porterò sempre nel mio cuore"

"Lascia questo mondo un po' meglio di come lo hai trovato". Enzo Maresca cita il fondatore degli scout, Baden-Powell, per iniziare la sua lettera via social con cui saluta i tifosi del Chelsea e chiude definitivamente il rapporto con i Blues. "Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League -. scrive su Instagram l'ormai ex allenatore -. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi. Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della coppa del mondo per club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore!



Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido. Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro.



Grazie CHELSEA da parte mia e della mia famiglia".