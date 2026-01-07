Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights 21^ giornata: pari City e Aston Vlla, Chelsea ko

premier

Il 150° gol di Haaland in maglia City non basta a Guardiola, fermato dal Brighton. Pareggia anche l'Aston Villa, con l'Arsenal (impegnato giovedì col Liverpool) che prepara la fuga. Il Chelsea, in 10 per l'espulsione di Cucurella, cade col Fulham. Tris del Brentford, trascinato da Igor Thiago, da stasera il miglior marcatore brasiliano in una singola stagione di Premier con 16 gol. Pari United a Burnley, Newcastle rimonta 4-3 al 102' col Leeds. Ecco risultati e highlights della 21^ giornata di Premier

LA CLASSIFICA 

Premier League, 21^ giornata: i risultati di oggi

  • BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 3-2
    5' Tel (T), 22' Evanilson (B), 36' Kroupi (B), 78' Palinha (T), 95' Semenyo (B)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BRENTFORD-SUNDERLAND 3-0
    30' e 65' Igor Thiago, 73' Yarmoliuk

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 0-0

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • EVERTON-WOLVERHAMPTON 1-1
    17' Keane (E), 69' Mané (W)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • FULHAM-CHELSEA 2-1
    55' Jimenez (F), 72' Delap (C), 81' Wilson (F)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • MANCHESTER CITY-BRIGHTON 1-1
    41' rig. Haaland (M), 60' Mitoma (B)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BURNLEY-MANCHESTER UNITED 2-2
    13' Heaven (B), 50' e 60' Sesko (M), 66' Anthony (B)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • NEWCASTLE-LEEDS 4-3
    32', 79' Aaronson (L), 36', 102' Barnes (N), 45'+5' rig. Calvert-Lewin (L), 54' Joelinton (N), 91' rig. Bruno Guimaraes (N)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

Premier League: Altre Notizie

Pareggiano City e Villa, l'Arsenal prepara la fuga

premier

Il 150° gol di Haaland in maglia City non basta a Guardiola, fermato dal Brighton. Pareggia anche...

Maresca saluta: "Vado via con la pace interiore"

chelsea

L'allenatore italiano ha postato un messaggio sui social per salutare i tifosi dopo l'addio alla...

Gvardiol, infortunio alla tibia: stagione finita

manchester city

Terribile infortunio per il difensore croato che ha rimediato la frattura alla tibia della gamba...

Chelsea, ufficiale Rosenior: accordo fino al 2032

Premier League

Il Chelsea ha ufficializzato l'erede di Enzo Maresca: è Liam Rosenior, proveniente dallo...

Manchester United, esonerato Ruben Amorim

Premier League

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Manchester United ha annunciato l'esonero di...
