Pareggiano City e Villa, l'Arsenal prepara la fuga

Premier League, risultati e highlights 21^ giornata: pari City e Aston Vlla, Chelsea kopremier
Il 150° gol di Haaland in maglia City non basta a Guardiola, fermato dal Brighton. Pareggia anche l'Aston Villa, con l'Arsenal (impegnato giovedì col Liverpool) che prepara la fuga. Il Chelsea, in 10 per l'espulsione di Cucurella, cade col Fulham. Tris del Brentford, trascinato da Igor Thiago, da stasera il miglior marcatore brasiliano in una singola stagione di Premier con 16 gol. Pari United a Burnley, Newcastle rimonta 4-3 al 102' col Leeds. Ecco risultati e highlights della 21^ giornata di Premier
Premier League, 21^ giornata: i risultati di oggi
- BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 3-2
5' Tel (T), 22' Evanilson (B), 36' Kroupi (B), 78' Palinha (T), 95' Semenyo (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BRENTFORD-SUNDERLAND 3-0
30' e 65' Igor Thiago, 73' Yarmoliuk
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 0-0
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- EVERTON-WOLVERHAMPTON 1-1
17' Keane (E), 69' Mané (W)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- FULHAM-CHELSEA 2-1
55' Jimenez (F), 72' Delap (C), 81' Wilson (F)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER CITY-BRIGHTON 1-1
41' rig. Haaland (M), 60' Mitoma (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-MANCHESTER UNITED 2-2
13' Heaven (B), 50' e 60' Sesko (M), 66' Anthony (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- NEWCASTLE-LEEDS 4-3
32', 79' Aaronson (L), 36', 102' Barnes (N), 45'+5' rig. Calvert-Lewin (L), 54' Joelinton (N), 91' rig. Bruno Guimaraes (N)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)