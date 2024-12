Questa è anche la settimana che porta al derby di Manchester, con City e United una di fronte all'altra per ritrovare la serenità dopo settimane molto complicate (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica alle 17.30). Ma fuori dal campo i Citizens il loro derby lo hanno già vinto: come anticipato, è loro il marchio più prezioso dell'intera Premier League, con un valore di 1,33 miliardi, mentre i Red Devils si piazzano al secondo posto nel Brand Finance Football 50 Report, con un valore di 1,16 miliardi di sterline. Il bilancio del Manchester United lo scorso anno, inoltre, si è chiuso con perdite per 113 milioni di sterline: il club rosso di Manchester United non registra utili ormai dal 2019.