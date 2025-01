Premier League e Bundes: le gare su Sky

Infrasettimanale di calcio internazionale su Sky Sport e in streaming su NOW . Dopo la FA Cup, occhi puntati sulla Premier e in particolare sul North London Derby tra Arsenal e Tottenham in programma mercoledì. Si parte oggi con tre sfide e il City impegnato in trasferta a Londra con il Brentford. Si gioca anche in Bundesliga la 17^ giornata: quattro le gare in programma oggi, sei quelle previste mercoledì

Nella Casa dello Sport di Sky, da oggi 14 a giovedì 16 gennaio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW.

PREMIER LEAGUE – Turno infrasettimanale per la Premier League, che torna in campo per la ventunesima giornata della stagione 2024/2025. Oggi quattro incontri: alle 20.30 Brentford-Manchester City (Sky Sport 255 e NOW), Chelsea-Bournemouth (Sky Sport 256 e NOW) e West Ham-Fulham (Sky Sport 257 e NOW), mentre alle 21 in campo Nottingham Forrest-Liverpool (Sky Sport 254 e NOW). Mercoledì alle 20.30 tocca a Everton-Aston Villa (Sky Sport 252 e NOW), Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport 253 e NOW) e Leicester-Crystal Palace (Sky Sport 254 e NOW), mentre alle 21 il big match sfideranno Arsenal-Tottenham (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Giovedì altri due incontri: alle 20.30 Ipswich-Brighton (Sky Sport 251 e NOW) e alle 21 Manchester United-Southampton (Sky Sport Arena e NOW).

STUDI E RUBRICHE - Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).