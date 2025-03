Cambia la casa, ma la rivalità resta sempre la stessa. Periodo di test-match per l'Everton, che sta mettendo a punto tutti i dettagli del nuovo stadio: l'Everton Stadium, situato sul molo del Bramley-Moore Dock, prenderà infatti il posto di Goodison Park. Un cambiamento storico per i Toffees, che dal 1892 avevano giocato ininterrottamente nel loro impianto. Dalla stagione 2025/26 lo faranno nella nuova casa da 52.888 posti (ottavo stadio più capiente d'Inghilterra), attesa preceduta da un'attentissima organizzazione con una grande certezza: sarà abolito dappertutto il colore rosso del Liverpool. Già, proprio i rivali cittadini contro i quali va in scena l'eterno derby del Merseyside. E per evitare qualsiasi riferimento ai Reds, il ketchup dell'Everton Stadium è diventato blu. Se n'è accorto un tifoso quando ha ricevuto il suo hot dog, trovata che ha divertito tantissimo la metà blu di Liverpool. Chissà come l'avranno presa dalle parti di Anfield...

