Il Nottingham è stato per molto tempo una delle nobili decadute del calcio inglese. Con Nuno Espirito Santo la squadra sembra tornata ai fasti degli anni '70 e '80, con la qualificazione alla Champions League come obiettivo concreto della stagione. Merito di un gruppo di giocatori che hanno una gran voglia di riscatto, così come lo stesso Espirito Santo, dopo una carriera dalle aspettative tradite