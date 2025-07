Lucas Paquetá è stato assolto da ogni accusa legata al caso scommesse che lo aveva coinvolto a partire dall'estate del 2023. La Football Association inglese ha concluso l'inchiesta dichiarando il fantasista brasiliano del West Ham non colpevole del presunto tentativo di truccare ammonizioni per influenzare le scommesse sportive, per mancanza di prove sufficienti. Le indagini si concentravano su quattro cartellini gialli ricevuti da Paquetá tra il 2022 e il 2023, in partite di Premier League contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Tuttavia, l'assoluzione non è stata totale: Paquetá è stato ritenuto colpevole di aver violato la regola F3 della FA, per non aver collaborato pienamente con le autorità nell'ambito delle indagini: "Paquetá era stato accusato per presunta mancata collaborazione con le autorità, non avendo risposto adeguatamente alle domande né fornito le informazioni richieste durante l'indagine della FA. Anche in questo caso il giocatore ha respinto le accuse, ma la Commissione le ha ritenute provate dopo l'udienza. Una sanzione appropriata verrà stabilita il prima possibile. La FA attende ora le motivazioni scritte della Commissione in merito alle decisioni prese e, fino ad allora, non rilascerà ulteriori commenti", conclude il comunicato della Football Association.