Chelsea, ufficiale Rosenior: accordo fino al 2032

Il Chelsea ha ufficializzato l'erede di Enzo Maresca: è Liam Rosenior, proveniente dallo Strasburgo. Per lui contratto fino al 2032: "Non vedo l'ora di iniziare, sono estremamente onorato e orgoglioso - le prime parole del 41enne inglese - C'è fame di vittoria e darò tutto ogni giorno" GLI ALLENATORI SVINCOLATI

Il Chelsea riparte da Liam Rosenior. È lui il successore di Enzo Maresca, ufficializzato dal club inglese nel giorno dell'Epifania. Classe 1984, Rosenior arriva al Chelsea dopo l'esperienza maturata in Ligue 1 con lo Strasburgo, club che condivide la proprietà con i blues. L'allenatore inglese - che in mattinata aveva anticipato il suo passaggio al Chelsea nell'ultima conferenza stampa a Strasburgo - ha firmato un lungo contratto fino al 2032 e debutterà sabato in FA Cup contro il il Charlton. "Liam ha la capacità di ottenere rapidamente il massimo da questa rosa e arriva con la responsabilità e il pieno supporto per garantire che il Chelsea continui a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni, in questa stagione e in quelle future" si legge nel comunicato pubblicato dal club.

Rosenior: "Onorato e orgoglioso, c'è fame di vittoria" "Sono estramamente onorato e orgoglioso - le prime parole di Rosenior - Questo è un club con uno spirito unico e una storia gloriosa di trofei. Il mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita, continuando a vincere trofei. Questo ruolo significa tutto per me è voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità e riposto fiducia in me. Darò tutto per portare il successo che questo club merita. C’è una vera fame di vittoria e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, rendendo tutti orgogliosi di far parte del Chelsea. Non vedo l'ora di iniziare".