Sam Bartram, il portiere dimenticato nella nebbia

Una delle prime bandiere del calcio inglese, finito tra i pali per caso dopo una giovinezza passata anche in miniera. Tra i tanti aneddoti della sua carriera quello del Natale 1937, quando durante una partita tra il suo Charlton e il Chelsea venne lasciato da compagni e avversari a difendere la sua porta per oltre venti minuti dopo che l'arbitro aveva interrotto l'incontro a causa del maltempo che aveva colpito Londra