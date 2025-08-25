Jack Grealish, in fondo, è proprio un bravo ragazzo
Jack is back. La rockstar del calcio britannico, prossima ai 30 anni, riparte dall'Everton per rilanciare una carriera che al Manchester City si è fatta notare più per i festeggiamenti che per le prestazioni sul terreno di gioco. Fuori dal campo però è da sempre un esempio di bonarietà e altruismo, come dimostrato dall'affetto dei compagni nei suoi confronti ma sopratutto dal bellissimo rapporto con la sorella Hollie
