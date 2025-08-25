Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

Jack Grealish, in fondo, è proprio un bravo ragazzo

Nicola Roggero

©Ansa

Jack is back. La rockstar del calcio britannico, prossima ai 30 anni, riparte dall'Everton per rilanciare una carriera che al Manchester City si è fatta notare più per i festeggiamenti che per le prestazioni sul terreno di gioco. Fuori dal campo però è da sempre un esempio di bonarietà e altruismo, come dimostrato  dall'affetto dei compagni nei suoi confronti ma sopratutto dal bellissimo rapporto con la sorella Hollie

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ