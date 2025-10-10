Nel 2003/04, l'Arsenal scrive una delle pagine più leggendarie della storia del calcio inglese, chiudendo l'intera stagione di Premier League imbattuto. Guidati dalla mente di Wenger e trascinati dal talento di Henry, i Gunners mettono in mostra un calcio spettacolare e moderno, capace di unire tecnica, velocità e tattica. Questa puntata ripercorre le tappe di quella stagione irripetibile, tra gol iconici, momenti di tensione (e rivalità) e la costruzione di una squadra entrata nella leggenda come "The Invincibles"