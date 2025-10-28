Tutto è iniziato per gioco: "Non mi taglio i capelli finché lo United non vince cinque partite di fila". Poi però il video è andato virale, la promessa è diventata seria e da oltre un anno Frank Ilett, tifoso dei Red Devils ormai famosissimo sui social, non va dal barbiere. Ma la sua attesa sembra stia per finire: la squadra di Amorim ha vinto le ultime tre partite, ne mancano solo altre due e i segnali sono incoraggianti