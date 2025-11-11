Vi immaginate Guardiola come Nereo Rocco, o Sir Alex Ferguson? Voi forse sì, lui forse no. Eppure c'è qualcosa che li lega nella loro incredibile diversità e non è solo per l'enorme esperienza in panchina. Pep, il Pep anzi, ha saputo trasformarsi. E la metamorfosi non sembra ancora terminata