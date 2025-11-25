Offerte Black Friday
il personaggio

Eze è l’ultimo ingrediente che mancava ad Arteta

Marco Garghentino

Costato circa 80 milioni di euro in estate, il nuovo numero 10 dell’Arsenal ha dominato il Tottenham nel suo primo North London Derby in carriera. La tripletta contro gli Spurs è solo l’ultima dimostrazione di forza da parte dell’ex Crystal Palace, ora uno dei pezzi più pregiati sulla scacchiera di Arteta   

