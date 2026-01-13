Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Anche quest'anno l'FA Cup ha regalato la sua magia

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Quella del Macclesfield FC, squadra di sesta divisione rinata in un pub dopo il fallimento, che ha eliminato i campioni in carica del Crystal Palace. Al Moss Rose, davanti a 5300 fedelissimi, è andato in scena un Giant-Killing storico che racconta - ancora una volta - il romanticismo del calcio inglese

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ