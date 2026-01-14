Da atleta era conosciuto come 'il Maradona della pallanuoto', una carriera ricchissima di successi tra la Spagna e l'Italia. Poi, quasi per caso, si è spostato nel calcio, dove con il suo grande amico Pep Guardiola ha costruito un sodalizio che dura ancora oggi, passato tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, che gli ha regalato altri 34 titoli da mettere in una bacheca già ricchissima. E non è ancora finita...