il protagonista
Michael Carrick ha lo United nel sangue: riuscirà a risollevare i Red Devils?
Il Manchester United ha scelto di puntare su Michael Carrick da qui al termine della stagione, con l’ex centrocampista dei Red Devils chiamato a traghettare la squadra fino all’arrivo di un nuovo manager in estate. La sua sfida? Ridare carica a un club che ha esaurito nuovamente le energie
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi