Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la curiosità

Cos'è e come funziona Fanalysis, il "TripAdvisor del calcio" inventato da un comico

Vanni Spinella

Lui è Michael McIntyre e l’idea gli è venuta sotto la doccia, pensando che abbiamo app per valutare qualsiasi cosa, ma non i calciatori. Ecco come funziona Fanalysis, il sistema di recensioni basato sull’assioma per cui “nessuno conosce i giocatori meglio dei tifosi”. Niente xG o mappe tattiche: qui si va a sentimento… strutturato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ