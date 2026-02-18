Lui è Michael McIntyre e l’idea gli è venuta sotto la doccia, pensando che abbiamo app per valutare qualsiasi cosa, ma non i calciatori. Ecco come funziona Fanalysis, il sistema di recensioni basato sull’assioma per cui “nessuno conosce i giocatori meglio dei tifosi”. Niente xG o mappe tattiche: qui si va a sentimento… strutturato