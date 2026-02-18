Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Castellanos: "La Premier un sogno, ma è stato un onore giocare per la Lazio"

Simone Dagani

Simone Dagani

Dopo aver lasciato la Serie A durante la sessione invernale di mercato, non ha impiegato molto tempo per ambientarsi in Inghilterra e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Sulle orme di Paolo Di Canio... La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ