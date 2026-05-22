Pep Guardiola ha lasciato un segno indelebile nella storia del Manchester City , conquistando venti trofei in dieci anni, dal 2016. Con l'annuncio dell'addio dell'allenatore spagnolo, che a fine stagione lascerà il club, il Manchester City ha deciso di omaggiare Guardiola rinominando la North Stand dell'Etihad Stadium in suo nome . La tribuna, rimasta parzialmente chiusa per diversi lavori di ampliamento a partire dal 2023, ospiterà circa 7000 posti a sedere in più, oltre ad un hotel e al nuovo museo del club. La nuova "Pep Guardiola Stand" sarà riaperta totalmente proprio domenica , in occasione dell'ultimo match di Premier contro l'Aston Villa, nel giorno in cui il popolo Citizen saluterà Guardiola. Il Manchester City ha annunciato, inoltre, che sarà commissionata una statua dell'allenatore spagnolo , che troverà posto sulla strada verso l'ormai ex North Stand.

Mansour: "Guardiola ha cambiato il Dna del club"

Commentando l'addio di Guardiola e la decisione di rinominare la North Stand in suo nome, il proprietario del Manchester City, lo sceicco Mansour, ha omaggiato l'allenatore spagnolo: "Ho detto molto tempo fa che il Manchester City avrebbe dovuto avere a disposizione le persone migliori, sia in campo che fuori. Per dieci anni Pep è stato la personificazione di questa ambizione. Ha lasciato un'impronta indelebile nel DNA del Club. Un'impronta che deriva più dal modo in cui ha vinto che dai tanti trofei che ha sollevato. Ha la mia infinita gratitudine e quella di tutta la famiglia del City, una famiglia di cui farà sempre parte."