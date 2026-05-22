Guardiola lascia il City, Liam Gallagher: "Lunga vita al re"

Non è un segreto che due dei fratelli più famosi nel mondo della musica, Noel e Liam Gallagher, i due volti degli Oasis, storica band inglese, siano tifosi del Manchester City. Lo stesso Noel fu il primo personaggio ad intervistare Pep Guardiola appena arrivato a Manchester, come ricordato dall'allenatore spagnolo nella lettera in cui ha annunciato l'addio ai Citizen dopo dieci anni in panchina. Guardiola è stato omaggiato dal mondo City, (la North Stand dell'Etihad Stadium sarà intitolata a lui) e anche Liam Gallagher ha voluto salutare l'allenatore spagnolo. Il cantante degli Oasis ha scritto, in un tweet postato sul suo profilo X: "È venuto e ha conquistato: lunga vita al re. Grazie per i bei ricordi Pep".