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Guardiola lascia il City, Liam Gallagher: "Lunga vita al re"

il saluto social
©Ansa

Anche Liam Gallagher si unisce ai saluti per Pep Guardiola, che lascerà il ruolo di allenatore del Manchester City dopo dieci anni. Il frontman degli Oasis ha omaggiato lo spagnolo con un tweet, in cui lo ringrazia per i bei tempi che Guardiola ha fatto vivere ai Citizen

GUARDIOLA, IL PALMARES CON IL CITY È DA URLO

Non è un segreto che due dei fratelli più famosi nel mondo della musica, Noel e Liam Gallagher, i due volti degli Oasis, storica band inglese, siano tifosi del Manchester City. Lo stesso Noel fu il primo personaggio ad intervistare Pep Guardiola appena arrivato a Manchester, come ricordato dall'allenatore spagnolo nella lettera in cui ha annunciato l'addio ai Citizen dopo dieci anni in panchina. Guardiola è stato omaggiato dal mondo City, (la North Stand dell'Etihad Stadium sarà intitolata a lui) e anche Liam Gallagher ha voluto salutare l'allenatore spagnolo. Il cantante degli Oasis ha scritto, in un tweet postato sul suo profilo X: "È venuto e ha conquistato: lunga vita al re. Grazie per i bei ricordi Pep".

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