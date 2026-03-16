Multa per 10,75 milioni di sterline (12 milioni e mezzo di euro) e blocco del calciomercato per un anno, sospeso con la condizionale per due anni. Sono queste le sanzioni inflitte al Chelsea dalla Premier League. Il motivo: una serie di pagamenti occulti, ad agenti e altre persone, nell'ambito del trasferimento di calciatori, avvenuti tra il 2011 e il 2018, quando cioè la proprietà del club londinese era ancora del russo Roman Abramovich. Le violazioni sono state ravvisate durante la due diligence che ha portato all’acquisizione del club da parte dei nuovi proprietari americani, nel 2022, e sono state poi volontariamente segnalate dallo stesso Chelsea.