Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Chelsea, multa da 12,5 milioni di euro e mercato bloccato con la condizionale

Premier League

Il club londinese multato dalla Premier League per pagamenti occulti effettuati tra il 2011 e il 2018, sotto la gestione Abramovich. Per i Blues, una multa da 12,5 milioni di euro e il blocco del mercato per un anno, con la condizionale. La notizia arriva alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions, in programma domani alle 21 contro il Psg (diretta su Sky Sport Arena)

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Multa per 10,75 milioni di sterline (12 milioni e mezzo di euro) e blocco del calciomercato per un anno, sospeso con la condizionale per due anni. Sono queste le sanzioni inflitte al Chelsea dalla Premier League. Il motivo: una serie di pagamenti occulti, ad agenti e altre persone, nell'ambito del trasferimento di calciatori, avvenuti tra il 2011 e il 2018, quando cioè la proprietà del club londinese era ancora del russo Roman Abramovich. Le violazioni sono state ravvisate durante la due diligence che ha portato all’acquisizione del club da parte dei nuovi proprietari americani, nel 2022, e sono state poi volontariamente segnalate dallo stesso Chelsea.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

City fermato dal West Ham: Arsenal in fuga a +9

GLI HIGHLIGHTS

Passo falso del Manchester City che pareggia 1-1 in casa del West Ham: un risultato che fa...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 30^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la...

Favola Port Vale: squadra di terza serie ai quarti

fa cup

La favola della FA Cup continua anche agli ottavi: il Port Vale, ultimo in League One, elimina il...

L'Arsenal vince a Brighton, pari City. United ko

Premier League

L'Arsenal sbanca Brighton 1-0 grazie a Saka e vola a +7 sul Manchester City, recuperato due volte...

Premier League, su Sky tutte le big in campo

guida tv

Prosegue la 29^ giornata di Premier League nel turno infrasettimanale che si completerà domani....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE