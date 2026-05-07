Paolo Di Canio ci guida alla scoperta della casa del Fulham, il club professionistico più antico di Londra. Al suo interno un elemento irripetibile: il Cottage, una vera e propria abitazione che ospita una balconata panoramica e gli spogliatoi delle squadre. Una storia unica, che meritava di essere raccontata. Appuntamento con "Di Canio Premier Special. Craven Cottage - Una casa nello stadio" da venerdì 8 maggio su Sky e in streaming su NOW

Il Fulham è il più antico club professionistico di Londra, essendo stato fondato nel 1879, ma nella sua lunghissima storia non ha mai vinto né campionato né Coppa d’Inghilterra né Coppa di Lega, e in campo europeo ha solo raggiunto la finale di Europa League del 2010, perdendo contro l’Atlético Madrid. La sua unicità nel calcio inglese è rappresentata dallo stadio, Craven Cottage, contrassegnato da caratteristiche che nessun impianto ha, ed è proprio il Cottage il grande protagonista della nuova puntata del Di Canio Premier Special, "Craven Cottage - Una casa nello stadio", in onda sui canali Sky Sport da venerdì 8 maggio e disponibile anche on demand.

Una "casa" sul Tamigi Situato lungo il fiume Tamigi, al margine settentrionale di un grande parco che un tempo era terreno di caccia della regina Anna Bolena e che ha poi ospitato la residenza del Vescovo di Londra, Craven Cottage, come si intuisce dal titolo, è sì la casa del Fulham ma contiene, letteralmente, una casa: il cottage, appunto, costruito nel 1905 e ispirato ad analoghi edifici presenti nel cricket e nel primo calcio scozzese ma soprattutto ad una dimora di campagna che era stata costruita lì nel 1780 ed era poi stata distrutta da un incendio nel 1888. Una dimora che aveva ospitato feste e ricevimenti con ospiti di prestigio, e che aveva contribuito alla reputazione di questa zona a sudest della parte centrale di Londra.

La zona di Londra del Fulham Una zona tuttora considerata tra le più eleganti e silenziose, non toccate dal crescente caos del resto della città, e per questo però spesso al centro di progetti e ambizioni di edilizia residenziale di alto livello, a cui il club ha cercato di resistere anche nei momenti di maggior crisi, tra metà anni Settanta e metà anni Novanta: ad un certo punto la cessione del Cottage e la sua sostituzione con un complesso di residence e giardini parevano certe, ma ostacoli posti dalle commissioni di quartiere e l’esito positivo di una raccolta di fondi permisero la sopravvivenza dello stadio, di cui del resto erano protette, dalle Belle Arti, proprio il cottage e la tribuna dal lato della strada, la Johnny Haynes Stand, progettata e costruita in modo da armonizzarsi con i materiali delle case circostanti.

Fra storia e modernità Ma Fulham, ed è qui che il racconto di Paolo Di Canio prende una svolta, è anche modernità: la nuova tribuna, chiamata semplicemente Riverside perché è dal lato del Tamigi, è forse la più lussuosa di tutto il calcio inglese, con ristoranti, bar, una piscina in fase di completamento, elemento presente anche nello stadio della squadra NFL dei Jacksonville Jaguars, che sono della stessa proprietà, e - dalla parte mediana in su - una vista bellissima sul resto della città, che permette di individuare edifici e monumenti storici più importanti e pure Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, il più vicino.

La collocazione unica di Fulham e Craven Cottage L’importanza di questo matrimonio tra antico e moderno e della sua affermazione come identità del Fulham è confermata dall’allenatore Marco Silva, dal capitano Tom Cairney e dal difensore Timothy Castagne, che raccontano anche, divertiti, la reazione dei giocatori nuovi, o degli avversari, quando scoprono che gli spogliatoi sono all’interno del cottage e sembra dunque di andare a cambiarsi a casa di qualcuno. Un qualcuno dotato anche di balconata sul campo, una visuale che negli stadi inglesi è normalmente riservata ai posti di polizia e di controllo dell’ordine pubblico, mentre qui è come un salotto con ringhiera lavorata in ferro battuto. Paolo Di Canio al Cottage ha giocato e - immancabilmente - segnato, e ora ci racconta le sensazioni, le particolarità, gli aneddoti, l’equilibrio tra tradizione e avanguardia e la collocazione unica di Fulham e Craven Cottage nel panorama londinese e inglese.