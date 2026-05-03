Un malore ha colpito a Manchester Sir Alex Ferguson, trasportato in ospedale dopo essersi sentito male prima della partita tra Manchester United e Liverpool, a Old Trafford. L'84enne leggendario allenatore dello United, presenza fissa alle partite del club sia in casa che in trasferta, si trovava allo stadio per assistere al match di Premier League tra le due grandi rivali del calcio inglese. Secondo Sky Sports Ferguson non ha mai perso conoscenza e si è sottoposto a controlli precauzionali. Durante i suoi 26 anni alla guida del Manchester United, dal 1986 al suo addio nel 2013, Ferguson ha conquistato 13 titoli di Premier League e 2 Champions League, per un totale di 38 trofei. In seguito, ha ricoperto il ruolo di ambasciatore del club fino al 2025. Nel 2018 aveva avuto un'emorragia cerebrale da cui aveva recuperato.