Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

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Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

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In programma la 36^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 33^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Il meglio del calcio internazionale è sempre su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 8, a martedì 13 maggio in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Zweite Bundesliga. 

 

PREMIER LEAGUE – Continua la corsa al titolo in Premier League con la 36^ giornata di campionato; il sabato del calcio inglese si apre alle 13.30 con Liverpool-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), continua con le sfide delle 16: Sunderland-Manchester United (Sky Sport Calcio), Fulham-Bournemouth (Sky Sport 255), Brighton-Wolverhampton (Sky Sport 256) e si conclude alle 18.30 con Manchester City-Brentford (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica 10 maggio, appuntamento alle 15 con altre tre sfide: Nottingham Forest-Newcastle (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Burnley-Aston Villa (Sky Sport Mix) e Crystal Palace-Everton (Sky Sport 251). Alle 17.30 West Ham-Arsenal (Sky Sport255). Lunedì 11 maggio, il posticipo, alle 21, sarà Tottenham-Leeds (Sky Sport Calcio) mentre mercoledì 13 alle 21 è in programmazione Manchester City-Crystal Palace (Sky Sport Arena e Sky Sport 259) per il recupero della 31^ giornata. 


BUNDESLIGA – Per la Bundesliga, la 33^ giornata si apre su Sky oggi 8 maggio alle 20.30 con Borussia Dortmund-Eintracht (Sky Sport 252) e prosegue sabato 9 alle 15.30 con Stoccarda-Bayer Leverkusen (Sky Sport 254) e alle 18.30 con Wolfsburg-Bayern Monaco (Sky Sport 255). Domenica 10 alle 15.30 il pomeriggio si apre con Amburgo-Friburgo (Sky Sport 257), continua alle 17.30 con Colonia-Heidenheim (Sky Sport Mix) e si conclude alle 19.30 con Mainz-Union Berlin (Sky Sport 257). Per la Zweite Bundesliga, venerdì 8 maggio alle 18.30 Paderborn-Karlsruhe (Sky Sport 255), domenica 10 alle 13.30 Fortuna Dusseldorf-Elversberg (Sky Sport 255). 

 

LIGUE 1 – Venerdì 8 maggio alle 20.45 Lens-Nantes (Sky Sport Max) apre la programmazione della 33^ giornata del campionato francese su Sky, che prosegue domenica 10 maggio alle 21 con PSG-Brest (Sky Sport 251).  Per il recupero della 29 ª giornata, mercoledì 13 maggio la serata di Ligue 1 inizia alle 19 con Brest-Strasburgo (Sky Sport 258) e continua alle 21 con Lens-PSG (Sky Sport 257). 

 

Un finale di stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Federica Lodi, che insieme a Paolo Di Canio sabato e domenica e Paolo Ciarravano mercoledì, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1. E dal lunedì al venerdì, alle 14 su Sky Sport 24, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. 

Premier League, il programma della 36^ giornata

SABATO 9 MAGGIO 

Alle 13.30 

  • LIVERPOOL-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k 
  • telecronaca Nicola Roggero 

Alle 16 

  • SUNDERLAND-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio  
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • FULHAM-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport 255 
  • telecronaca Filippo Benincampi 
  • BRIGHTON-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 256 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

Alle 18.30 

  • MANCHESTER CITY-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

DOMENICA 10 MAGGIO 

Alle 15 

  • NOTTINGHAM FOREST-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Nicola Roggero 
  • BURNLEY-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Mix 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 
  • CRYSTAL PALACE-EVERTON, in diretta su Sky Sport 251 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

Alle 17.30 

  • WEST HAM-ARSENAL, in diretta su Sky Sport 255 
  • telecronaca Massimo Marianella 

LUNEDÌ 11 MAGGIO 

Alle 21 

  • TOTTENHAM-LEEDS, in diretta su Sky Sport Calcio  
  • telecronaca Federico Zancan  

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 

Alle 21 

  • MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE (recupero 31^ giornata), in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 259  
  • telecronaca Federico Zancan 

Bundesliga, il programma della 33^ giornata

VENERDÌ 8 MAGGIO 

Alle 20.30 

BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT, in diretta su Sky Sport 252 

telecronaca Federico Zanon 

SABATO 9 MAGGIO 

Alle 15.30 

  • STOCCARDA-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport 254 
  • telecronaca Christian Giordano 

Alle 18.30 

  • WOLFSBURG-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport 255 
  • telecronaca Paolo Redi 

DOMENICA 10 MAGGIO 

Alle 15.30 

  • AMBURGO-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport 257 
  • telecronaca Christian Giordano 

Alle 17.30 

  • COLONIA-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix 
  • telecronaca Federico Zanon 

Alle 19.30 

  • MAINZ-UNION BERLIN, in diretta su Sky Sport 257 
  • telecronaca Elia Faggion  

ZWEITE BUNDESLIGA
VENERDÌ 8 MAGGIO 

Alle 18.30 

  • PADERBORN-KARLSRUHE, in diretta su Sky Sport 255 
  • telecronaca Riccardo Morelli 

DOMENICA 10 MAGGIO 

Alle 13.30 

  • FORTUNA DUSSELDORF-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport 255 
  • telecronaca Calogero Destro

Ligue 1, il programma della 33^ giornata

OGGI 8 MAGGIO 

Alle 20.45 

  • LENS-NANTES, in diretta su Sky Sport Max 
  • telecronaca Federico Botti 

DOMENICA 10 MAGGIO 

Alle 21 

  • PSG-BREST, in diretta su Sky Sport 251 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 

Alle 19 

  • BREST-STRASBURGO (recupero 29^ giornata), in diretta su Sky Sport 258 
  • telecronaca Filippo Benincampi 

Alle 21 

  • LENS-PSG (recupero 29^ giornata), in diretta su Sky Sport 257 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 

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