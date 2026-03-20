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Erling Haaland ha deciso di investire nel mondo degli scacchi

Premier League

L'analogia del calcio come una partita di scacchi è storia nota, Haaland ha voluto portarla sul piano reale investendo per davvero nel nuovo Total Chess World Championship Tour: "Sono come il calcio, devi pensare velocemente, fidarti del tuo istinto e pianificare le mosse in anticipo". Il torneo partirà nell'autunno del 2026 e il primo premio è di 2,7 milioni di dollari

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Fin qui la partita a scacchi col calcio di Erling Braut Haaland è stata geniale. Si è mosso sotto traccia crescendo in patria, si è affacciato all'Europa de big salendo piano piano di livello, tra Salisburgo e Dortmund. Poi l'esplosione: il City "wonderwall" da triplete di Guardiola, i gol che superano (quasi sempre) il numero delle partite giocate. Haaland ha giocato bene ogni sua mossa. E ora? Investe proprio in quel mondo. Come riportato dal Guardian, l'attaccante norvegese è diventato un "importante investitore" di un nuovo torneo di scacchi, il 'Total Chess World Championship Tour'.

Non è l'unico appassionato

In effetti, Haaland nelle ultime partite del suo City era stato visto arrivare allo stadio con un cappellino da baseball della squadra norvegese di scacchi e ha sempre detto di ammirare il gioco: "Sono come il calcio, devi pensare velocemente, fidarti del tuo istinto e prevedere le tue mosse in anticipo". Non è neanche l'unico, tra l'altro, visto che anche Salah disse di esserne un grande appassionato. Eze dell'Arsenal vinse 20mila dollari in un torneo di celebrità. E pure Maresca e Guardiola sono due giocatori di scacchi. Su Pep ci avremmo scommesso tutti…

haaland

Montepremi ricco

Il 'Tour' dovrebbe partire nell'autunno del 2026: quattro tornei all'anno ospitati da quattro diverse città. Tre discipline dove sfidarsi (classico, gioco rapido e lampo), con un premio annuale di ben 2,7 milioni di dollari.

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