L'impresa Leicester, 10 anni dopo

Era il 2 maggio del 2016 e un allenatore italiano, Claudio Ranieri , compiva in Premier League quella che verrà da allora definita "un'impresa": portare il Leicester a vincere il titolo. Sky Sport Legend dedica una giornata intera di programmazione per celebrare i 10 anni da quello storico giorno . Sarà possibile rivivere le partite chiave della stagione 2015/16 e il racconto dei protagonisti dell'epoca, come James Vardy . Il racconto inizia poco prima della mezzanotte di questa sera, venerdì 1^ maggio, e si conclude nella notte del 2 maggio. Inoltre, sempre su Legend, ma anche su Sky Sport Calcio e on demand, il nuovo speciale che vede protagonisti Claudio Ranieri e chi quell'impresa l'ha seguita in televisione, il cantante Sayf, " Generazione Leicester, dieci anni dopo: Sayf incontra Ranieri ". Un dialogo intergenerazionale tra l’artefice di quell’impresa e il cantante che, dopo l’inaspettato secondo posto a Sanremo, aveva dichiarato: "Mi sento come il Leicester di Ranieri".

Sabato 2 maggio, alle 22.15 su Sky Sport Legend e a mezzanotte su Sky Sport Calcio – disponibile anche on demand - da non perdere "Generazione Leicester, dieci anni dopo: Sayf incontra Ranieri". Lo speciale ripercorre emozioni e ricordi di una delle imprese più incredibili nella storia del calcio: la vittoria del Leicester in Premier League nella stagione 2015/16. A raccontarla Claudio Ranieri, artefice della favola calcistica, e Sayf, rapper classe 1999 e rappresentante della "Generazione Leicester", in una conversazione ricca di aneddoti e riflessioni. Per l’occasione, Sky Sport celebra la ricorrenza con un palinsesto dedicato su Sky Sport Legend, con i momenti chiave, gli speciali e le interviste ai protagonisti del trionfo che ha scritto la storia del calcio.