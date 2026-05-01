L'impresa Leicester, 10 anni dopo

Leicester 2016, 10 anni fa la vittoria della Premier: la programmazione speciale su Skyl'anniversario
Era il 2 maggio del 2016 e un allenatore italiano, Claudio Ranieri, compiva in Premier League quella che verrà da allora definita "un'impresa": portare il Leicester a vincere il titolo. Sky Sport Legend dedica una giornata intera di programmazione per celebrare i 10 anni da quello storico giorno. Sarà possibile rivivere le partite chiave della stagione 2015/16 e il racconto dei protagonisti dell'epoca, come James Vardy. Il racconto inizia poco prima della mezzanotte di questa sera, venerdì 1^ maggio, e si conclude nella notte del 2 maggio. Inoltre, sempre su Legend, ma anche su Sky Sport Calcio e on demand, il nuovo speciale che vede protagonisti Claudio Ranieri e chi quell'impresa l'ha seguita in televisione, il cantante Sayf, "Generazione Leicester, dieci anni dopo: Sayf incontra Ranieri". Un dialogo intergenerazionale tra l’artefice di quell’impresa e il cantante che, dopo l’inaspettato secondo posto a Sanremo, aveva dichiarato: "Mi sento come il Leicester di Ranieri".
Sabato 2 maggio, alle 22.15 su Sky Sport Legend e a mezzanotte su Sky Sport Calcio – disponibile anche on demand - da non perdere "Generazione Leicester, dieci anni dopo: Sayf incontra Ranieri". Lo speciale ripercorre emozioni e ricordi di una delle imprese più incredibili nella storia del calcio: la vittoria del Leicester in Premier League nella stagione 2015/16. A raccontarla Claudio Ranieri, artefice della favola calcistica, e Sayf, rapper classe 1999 e rappresentante della "Generazione Leicester", in una conversazione ricca di aneddoti e riflessioni. Per l’occasione, Sky Sport celebra la ricorrenza con un palinsesto dedicato su Sky Sport Legend, con i momenti chiave, gli speciali e le interviste ai protagonisti del trionfo che ha scritto la storia del calcio.
L'impresa Leicester, dieci anni dopo: la programmazione su Sky Sport Legend
Venerdì 1^ maggio
- ore 23.45: Leicester, Storia Di Un Miracolo
- ore 00.15: Claudio Ranieri - La Mia Storia
- ore 00.45: Leicester-Everton
- ore 02.45: Claudio Ranieri - La Mia Storia
- ore 03.15: Leicester, Storia Di Un Miracolo
- ore 03.45: Jamie Vardy - La Mia Stagione Da Sogno
- ore 04.15: Manchester City-Leicester
Sabato 2 maggio
- ore 06.00: Leicester-Manchester Utd.
- ore 07.45: Leicester, I Protagonisti Dell'impresa
- ore 08.00: Leicester-Liverpool
- ore 09.45: Manchester City-Leicester
- ore 11.30: Leicester, Storia Di Un Miracolo
- ore 12.00: Jamie Vardy - La Mia Stagione Da Sogno
- ore 12.30: Claudio Ranieri - La Mia Storia
- ore 13.00: Leicester, I Protagonisti Dell'impresa
- ore 13.15: Leicester-Everton
- ore 15.15: Leicester-Manchester Utd.
- ore 17.00: Leicester, I Protagonisti Dell'impresa
- ore 17.15: Leicester-Liverpool
- ore 19.00: Manchester City-Leicester
- ore 20.45: Leicester, Storia Di Un Miracolo
- ore 21.15: Jamie Vardy - La Mia Stagione Da Sogno
- ore 21.45: Claudio Ranieri - La Mia Storia
- ore 22.15: GENERAZIONE LEICESTER, 10 ANNI DOPO
- ore 22.30: Leicester-Everton
- ore 00.30: GENERAZIONE LEICESTER, 10 ANNI DOPO
- ore 00.45: Claudio Ranieri - La Mia Storia
- ore 01.15: Leicester, Storia Di Un Miracolo
- ore 01.45: Jamie Vardy - La Mia Stagione Da Sogno
- ore 02.15: Leicester-Manchester Utd.
- ore 04.00: Leicester-Everton