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l'analisi

Sunderland 'Til... the end: la squadra di Le Bris non molla mai

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Dall’ormai arcinoto 'Sunderland ‘Til I Die' della serie tv Netflix al nuovo 'Sunderland ‘Til The End': i Black Cats hanno trasformato gli ultimi minuti di partita nella loro zona di comfort. Un 'fino alla fine' juventino in salsa Mackem

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