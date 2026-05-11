l'analisi
Il calcio d'angolo con cui l'Arsenal potrebbe aver conquistato il titolo
I Gunners hanno riscritto ogni record della Premier League in questa stagione per quanto riguarda i corner. Eppure, la stessa 'formula' con cui tante volte hanno colpito i loro avversari potrebbe essere stata quella che li ha salvati dalla rimonta del Manchetser City
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