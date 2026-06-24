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l'analisi

L'oro dell'immaginazione: il delicato ruolo del Ct nelle golden generation

Alessandro Biolchi

Dal Belgio all'Inghilterra, sono tante le Nazionali che negli anni hanno 'sprecato' diverse generazioni d'oro. Perché il talento da solo non basta: per portare a casa risultati importanti servono soprattutto carattere e fiducia 

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