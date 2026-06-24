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il talento

Un po’ di Italia nel Draft NBA 2026: la storia di Nate Ament

Davide Fumagalli

Davide Fumagalli

In attesa di Luigi Suigo e di Dame Sarr, sicuri protagonisti nel 2027, c’è comunque una traccia di Italia nell’ultimo Draft NBA. Si tratta di Nate Ament, chiamato con la 13 assoluta dai Milwaukee Bucks, ragazzo nato in Virginia ma con passaporto italiano per la mamma Godelive, originaria del Ruanda e adottata dalla famiglia Paoletti Tangheroni alla fine negli anni ‘90

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