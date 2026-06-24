La sua Germania che può stupire tutti senza essere la reale favorita, l'amore per il calcio espresso dalle giocate dei campioni che stanno infiammando il Mondiale, l'amarezza per l'Italia rimasta a casa ma che "tornerà grande". Il nostro inviato a New York Gianluigi Bagnulo ha incontrato l'ex centrocampista della Juve Sami Khedira: ne è uscita una chiacchierata molto interessante