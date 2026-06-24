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l'intervista

Khedira: "La Germania può stupire, Messi è la gioia del calcio, l'Italia tornerà grande"

Gianluigi Bagnulo

La sua Germania che può stupire tutti senza essere la reale favorita, l'amore per il calcio espresso dalle giocate dei campioni che stanno infiammando il Mondiale, l'amarezza per l'Italia rimasta a casa ma che "tornerà grande". Il nostro inviato a New York Gianluigi Bagnulo ha incontrato l'ex centrocampista della Juve Sami Khedira: ne è uscita una chiacchierata molto interessante 

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