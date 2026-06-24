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La Serie A di futsal si prepara a una finale tutta nuova

Daniele Barone

Daniele Barone
©IPA/Fotogramma

La matricola che sogna in grande contro la squadra che domina il futsal italiano. L84 e Meta Catania si giocano il tricolore in una serie che promette equilibrio e spettacolo. Per i piemontesi sarebbe un’impresa storica, per i siciliani il terzo scudetto consecutivo

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