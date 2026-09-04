Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 3^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 2° turno. Occhi puntati sul derby londinese tra Arsenal e Chelsea. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 4 a domenica 6 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e l’inizio della stagione di Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte oggi con l’anticipo Ipswich-Liverpool, alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Cinque match sabato: alle 13.30 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 Manchester City-Coventry (Sky Sport Calcio), Nottingham Forest-Tottenham (Sky Sport 258) e Brentford-Sunderland (Sky Sport 259); alle 18.30 Hull City-Aston Villa (Sky Sport 258 e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Everton-Manchester United su Sky Sport Calcio, mentre alle 17.30 il big match di giornata con Arsenal-Chelsea su Sky Sport 253.
Questo weekend al via anche la Women’s Super League. Venerdì alle 20 su Sky Sport 256 il match tra London City Lionesses e Manchester United.
BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la seconda giornata di Bundesliga. Oggi 4 settembre alle 20.30 sarà il momento di Stoccarda-Colonia su Sky Sport 255. Sabato tre incontri: alle 15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund su Sky Sport 251 e Werder Brema-Lipsia su Sky Sport 254, mentre alle 18.30 in campo Schalke 04-Bayern Monaco su Sky Sport Calcio. Due partite anche domenica: alle 15.30 Amburgo-Mainz (Sky Sport 258), alle 17.30 Eintracht Francoforte-Augsburg,
in diretta sul canale YouTube di Sky Sport. Nel weekend anche la quarta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Hannover-Karlsruhe (Sky Sport Calcio), sabato alle 13 Kaiserslautern-Darmstadt (Sky Sport 251).
Premier League, il programma della 3^ giornata
OGGI 4 SETTEMBRE
ore 21
- IPSWICH-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 5 SETTEMBRE
ore 13.30
- NEWCASTLE-BOUNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Zancan
ore 16
- MANCHESTER CITY-COVENTRY, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Matteo Marceddu
- NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Federico Zanon
- BRENTFORD-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport 259
- telecronaca Paolo Redi
ore 18.30
- HULL CITY-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport 258 e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 6 SETTEMBRE
ore 15
- EVERTON-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
ore 17.30
- ARSENAL-CHELSEA, in diretta su Sky Sport 253
- telecronaca Massimo Marianella
WOMEN’S SUPER LEAGUE – 1^ giornata
VENERDÌ 4 SETTEMBRE
ore 20
- LONDON CITY LIONESSES-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Federico Zanon
Bundesliga, il programma della 2^ giornata
OGGI 4 SETTEMBRE
ore 20.30
STOCCARDA-COLONIA, in diretta su Sky Sport 255
telecronaca di Christian Giordano
SABATO 5 SETTEMBRE
ore 15.30
- HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport 251
- telecronaca Riccardo Morelli
- WERDER BREMA-LIPSIA, in diretta su Sky Sport 254
- telecronaca Federico Casotti
ore 18.30
- SCHALKE 04-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 6 SETTEMBRE
ore 15.30
- AMBURGO-MAINZ, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Federico Casotti
ore 17.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-AUGSBURG, in diretta su Canale YouTube Sky Sport
- telecronaca Christian Giordano
2. BUNDESLIGA – 4^ giornata
OGGI 4 SETTEMBRE
ore 18.30
- HANNOVER-KARLSRUHE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 5 SETTEMBRE
ore 13
- KAISERSLAUTERN-DARMSTADT, in diretta su Sky Sport 251
- telecronaca Calogero Destro