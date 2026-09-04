Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

Nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 3^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 2° turno. Occhi puntati sul derby londinese tra Arsenal e Chelsea. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 4 a domenica 6 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e l’inizio della stagione di Women’s Super League.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte oggi con l’anticipo Ipswich-Liverpool, alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Cinque match sabato: alle 13.30 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 Manchester City-Coventry (Sky Sport Calcio), Nottingham Forest-Tottenham (Sky Sport 258) e Brentford-Sunderland (Sky Sport 259); alle 18.30 Hull City-Aston Villa (Sky Sport 258 e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Everton-Manchester United su Sky Sport Calcio, mentre alle 17.30 il big match di giornata con Arsenal-Chelsea su Sky Sport 253.

 

Questo weekend al via anche la Women’s Super League. Venerdì alle 20 su Sky Sport 256 il match tra London City Lionesses e Manchester United.

 

BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la seconda giornata di Bundesliga. Oggi 4 settembre alle 20.30 sarà il momento di Stoccarda-Colonia su Sky Sport 255. Sabato tre incontri: alle 15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund su Sky Sport 251 e Werder Brema-Lipsia su Sky Sport 254, mentre alle 18.30 in campo Schalke 04-Bayern Monaco su Sky Sport Calcio. Due partite anche domenica: alle 15.30 Amburgo-Mainz (Sky Sport 258), alle 17.30 Eintracht Francoforte-Augsburg,

 

in diretta sul canale YouTube di Sky Sport. Nel weekend anche la quarta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Hannover-Karlsruhe (Sky Sport Calcio), sabato alle 13 Kaiserslautern-Darmstadt (Sky Sport 251).

Premier League, il programma della 3^ giornata

OGGI 4 SETTEMBRE

ore 21

  • IPSWICH-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 13.30

  • NEWCASTLE-BOUNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Federico Zancan

ore 16

  • MANCHESTER CITY-COVENTRY, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Matteo Marceddu
  • NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Federico Zanon
  • BRENTFORD-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport 259
  • telecronaca Paolo Redi

ore 18.30

  • HULL CITY-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport 258 e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ore 15

  • EVERTON-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Paolo Ciarravano

ore 17.30

  • ARSENAL-CHELSEA, in diretta su Sky Sport 253
  • telecronaca Massimo Marianella

WOMEN’S SUPER LEAGUE – 1^ giornata

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

ore 20

  • LONDON CITY LIONESSES-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Federico Zanon

Bundesliga, il programma della 2^ giornata

OGGI 4 SETTEMBRE

ore 20.30

STOCCARDA-COLONIA, in diretta su Sky Sport 255

telecronaca di Christian Giordano

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 15.30

  • HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport 251
  • telecronaca Riccardo Morelli
  • WERDER BREMA-LIPSIA, in diretta su Sky Sport 254
  • telecronaca Federico Casotti

ore 18.30

  • SCHALKE 04-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ore 15.30

  • AMBURGO-MAINZ, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Federico Casotti

ore 17.30

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-AUGSBURG, in diretta su Canale YouTube Sky Sport
  • telecronaca Christian Giordano

2. BUNDESLIGA – 4^ giornata

OGGI 4 SETTEMBRE

ore 18.30

  • HANNOVER-KARLSRUHE, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Elia Faggion

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 13

  • KAISERSLAUTERN-DARMSTADT, in diretta su Sky Sport 251
  • telecronaca Calogero Destro

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League

Nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 2^ giornata di...

Di Gregorio: "Sono al Bournemouth grazie a Kelly"

Premier League

Il portiere si è presentato in un'intervista realizzata dal club: "Sono molto contento, ho...

City, l'incredibile errore di Guéhi a porta vuota

video

Manchester City-Bournemouth, 50' minuto: la squadra di Maresca sta perdendo 1-0 ma ha un calcio...

City, vittoria in rimonta al 93'. Pari Liverpool

Premier League

Nelle partite giocate domenica, valide per la prima giornata della Premier League 2026/27, il...

Man City, l'accoglienza dell'Etihad a Maresca

video

Enzo Maresca torna all'Etihad, questa volta da capo allenatore del Manchester City per la prima...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE