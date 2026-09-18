Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 5^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 4° turno. Occhi puntati su Tottenham-Aston Villa. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Spor
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 18 a domenica 20 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra continua il testa a testa in vetta tra l’Arsenal e il Manchester City, uniche squadre ancora a punteggio pieno. Si parte oggi con il derby dell’ovest di Londra tra Brentford e Chelsea, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Sabato si apre con Tottenham-Aston Villa, alle 13.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, mentre alle 16 saranno tre i match: Brighton-Arsenal (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Newcastle-Hull City (Sky Sport 256) e Everton-Ipswich (Sky Sport 257); alle 18.30 Nottingham Forest-Coventry (Sky Sport Max e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Manchester City-Sunderland su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, Bournemouth-Liverpool su Sky Sport 257 e Leeds-Crystal Palace su Sky Sport 258. Alle 17.30 chiude la giornata Fulham-Manchester United, su Sky Sport Max.
Questo weekend anche la Women’s Super League. oggi alle 20 su Sky Sport Mix il big match della terza giornata tra Manchester City e Liverpool.
BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la quarta giornata di Bundesliga. Oggi alle 20.30 sarà il momento di Bayern Monaco-Union Berlino su Sky Sport Arena. Sabato due incontri: alle 15.30 Eintracht Francoforte-Friburgo su Sky Sport 254, mentre alle 18.30 in campo Stoccarda-Borussia Dortmund su Sky Sport Mix. Tre partite domenica: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Lipsia su Sky Sport 259, alle 17.30 Schalke 04-Elversberg, su Sky Sport Mix e alle 19.30 Paderborn-Hoffenheim, sempre su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la sesta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Wolfsburg-Darmstadt (Sky Sport 252), sabato alle 13.30 Energie Cottbus-St. Pauli (Sky Sport Mix).
Premier League, il programma della 5^ giornata
OGGI 18 SETTEMBRE
ore 21
- BRENTFORD-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 19 SETTEMBRE
Ore 13.30
- TOTTENHAM-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Zancan
ore 16
- BRIGHTON-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
- NEWCASTLE-HULL CITY, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Nicolò Ramella
- EVERTON-IPSWICH, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Zanon
ore 18.30
- NOTTINGHAM FOREST-COVENTRY, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 15
- MANCHESTER CITY-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
- BOURNEMOUTH-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Paolo Ciarravano
- LEEDS-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Federico Casotti
ore 17.30
- FULHAM-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Nicola Roggero
WOMEN’S SUPER LEAGUE – 3^ giornata
OGGI 18 SETTEMBRE
ore 20
- MANCHESTER CITY-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Zanon
Bundesliga, il programma della 4^ giornata
OGGI 18 SETTEMBRE
ore 20.30
- BAYERN MONACO-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 19 SETTEMBRE
ore 15.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport 254
- telecronaca Federico Casotti
ore 18.30
- STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 15.30
- BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA, in diretta su Sky Sport 259
- telecronaca Pietro Nicolodi
ore 17.30
- SCHALKE 04-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Giovanni Rispoli
ore 19.30
- PADERBORN-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Matteo Marceddu
2. BUNDESLIGA – 6^ giornata
OGGI 18 SETTEMBRE
ore 18.30
- WOLFSBURG-DARMSTADT, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Calogero Destro
SABATO 19 SETTEMBRE
ore 13.30
- ENERGIE COTTBUS-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Riccardo MorelliSky Sport 254