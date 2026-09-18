Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 5^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 4° turno. Occhi puntati su Tottenham-Aston Villa. In diretta su Sky e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Spor

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 18 a domenica 20 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e Women’s Super League.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra continua il testa a testa in vetta tra l’Arsenal e il Manchester City, uniche squadre ancora a punteggio pieno. Si parte oggi con il derby dell’ovest di Londra tra Brentford e Chelsea, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Sabato si apre con Tottenham-Aston Villa, alle 13.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, mentre alle 16 saranno tre i match: Brighton-Arsenal (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Newcastle-Hull City (Sky Sport 256) e Everton-Ipswich (Sky Sport 257); alle 18.30 Nottingham Forest-Coventry (Sky Sport Max e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Manchester City-Sunderland su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, Bournemouth-Liverpool su Sky Sport 257 e Leeds-Crystal Palace su Sky Sport 258. Alle 17.30 chiude la giornata Fulham-Manchester United, su Sky Sport Max.

Questo weekend anche la Women’s Super League. oggi alle 20 su Sky Sport Mix il big match della terza giornata tra Manchester City e Liverpool.

BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la quarta giornata di Bundesliga. Oggi alle 20.30 sarà il momento di Bayern Monaco-Union Berlino su Sky Sport Arena. Sabato due incontri: alle 15.30 Eintracht Francoforte-Friburgo su Sky Sport 254, mentre alle 18.30 in campo Stoccarda-Borussia Dortmund su Sky Sport Mix. Tre partite domenica: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Lipsia su Sky Sport 259, alle 17.30 Schalke 04-Elversberg, su Sky Sport Mix e alle 19.30 Paderborn-Hoffenheim, sempre su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la sesta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Wolfsburg-Darmstadt (Sky Sport 252), sabato alle 13.30 Energie Cottbus-St. Pauli (Sky Sport Mix).