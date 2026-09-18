Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

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Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

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Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 5^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 4° turno. Occhi puntati su Tottenham-Aston Villa. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Spor

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 18 a domenica 20 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e Women’s Super League.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra continua il testa a testa in vetta tra l’Arsenal e il Manchester City, uniche squadre ancora a punteggio pieno. Si parte oggi con il derby dell’ovest di Londra tra Brentford e Chelsea, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Sabato si apre con Tottenham-Aston Villa, alle 13.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, mentre alle 16 saranno tre i match: Brighton-Arsenal (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Newcastle-Hull City (Sky Sport 256) e Everton-Ipswich (Sky Sport 257); alle 18.30 Nottingham Forest-Coventry (Sky Sport Max e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Manchester City-Sunderland su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, Bournemouth-Liverpool su Sky Sport 257 e Leeds-Crystal Palace su Sky Sport 258. Alle 17.30 chiude la giornata Fulham-Manchester United, su Sky Sport Max.

 

Questo weekend anche la Women’s Super League. oggi alle 20 su Sky Sport Mix il big match della terza giornata tra Manchester City e Liverpool.

 

BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la quarta giornata di Bundesliga. Oggi alle 20.30 sarà il momento di Bayern Monaco-Union Berlino su Sky Sport Arena. Sabato due incontri: alle 15.30 Eintracht Francoforte-Friburgo su Sky Sport 254, mentre alle 18.30 in campo Stoccarda-Borussia Dortmund su Sky Sport Mix. Tre partite domenica: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Lipsia su Sky Sport 259, alle 17.30 Schalke 04-Elversberg, su Sky Sport Mix e alle 19.30 Paderborn-Hoffenheim, sempre su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la sesta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Wolfsburg-Darmstadt (Sky Sport 252), sabato alle 13.30 Energie Cottbus-St. Pauli (Sky Sport Mix).

Premier League, il programma della 5^ giornata

OGGI 18 SETTEMBRE

ore 21

  • BRENTFORD-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
  • telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 13.30

  • TOTTENHAM-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Federico Zancan

ore 16

  • BRIGHTON-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella
  • NEWCASTLE-HULL CITY, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • EVERTON-IPSWICH, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Federico Zanon

ore 18.30

  • NOTTINGHAM FOREST-COVENTRY, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano

DOMENICA 20 SETTEMBRE

ore 15

  • MANCHESTER CITY-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella
  • BOURNEMOUTH-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Paolo Ciarravano
  • LEEDS-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Federico Casotti

ore 17.30

  • FULHAM-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Nicola Roggero

WOMEN’S SUPER LEAGUE – 3^ giornata

OGGI 18 SETTEMBRE

ore 20

  • MANCHESTER CITY-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Federico Zanon

Bundesliga, il programma della 4^ giornata

OGGI 18 SETTEMBRE

ore 20.30

  • BAYERN MONACO-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 19 SETTEMBRE

ore 15.30

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport 254
  • telecronaca Federico Casotti

ore 18.30

  • STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 20 SETTEMBRE

ore 15.30

  • BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA, in diretta su Sky Sport 259
  • telecronaca Pietro Nicolodi

ore 17.30

  • SCHALKE 04-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Giovanni Rispoli

ore 19.30

  • PADERBORN-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Matteo Marceddu

2. BUNDESLIGA – 6^ giornata

OGGI 18 SETTEMBRE

ore 18.30

  • WOLFSBURG-DARMSTADT, in diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Calogero Destro

SABATO 19 SETTEMBRE

ore 13.30

  • ENERGIE COTTBUS-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Riccardo MorelliSky Sport 254

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