Tottenham, Robertson evita il calcio d'angolo ma manda in rete l'Aston Villa. VIDEOtottenham
Ingenuità clamorosa del difensore scozzese che nel recupero del primo tempo, con il Tottenham in momentanea inferiorità numerica, sbaglia la valutazione salvando una palla che si avvia innocua in calcio d’angolo ma rimettendola a disposizione dell’Aston Villa, che ringrazia segnando la rete del vantaggio con Manzambi. Il match finirà poi con la sconfitta per 2-3 degli Spurs di De Zerbi. Nel VIDEO l’errore di Robertson
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