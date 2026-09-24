Dal 1985 è illegale bere alcolici dentro lo stadio durante una partita, la norma era stata attuata durante gli anni del fenomeno hooligans. Ora il Primo Ministro inglese Andy Burnham apre al ritorno: "Un tempo il calcio era molto diverso, non trovo giusto che i tifosi siano penalizzati". Idea fase sperimentale. Pro dall'associazione dei tifosi, contro l'unità della polizia che si occupa del calcio

Avete presente quando bevete una birra fresca sul vostro seggiolino dello stadio mentre guardate una partita? Ecco, in Inghilterra non si può fare. È illegale. Ma ora — forse — è pronta una svolta epocale che potrebbe cambiare le regole del gioco: il Primo Ministro Andy Burnham — tifoso dell'Everton che già prima di insediarsi a Downing Street aveva parlato di norma "ingiusta" — è tornato sull'argomento durante una visita all'ONU a New York: "Non credo sia giusto che i tifosi di calcio vengano penalizzati — le sue parole —, ed è un concetto che ho sempre espresso chiaramente. Quella normativa risale a un'epoca in cui il calcio era molto diverso e ritengo che ci siano validi motivi per eliminare questa discriminazione".

Sì, ma quali sarebbero i passi da compiere? "Ci sono diversi modi per procedere — ha spiegato prontamente Burnham — si potrebbe iniziare, per esempio, con una fase sperimentale . Sicuramente non trovo giusto che i tifosi di uno sport vengano trattati diversamente rispetto a quelli di un altro".

Ma prima un passo indietro: perché non si può bere birra dentro gli stadi durante una partita di calcio? Motivo semplice e storicamente riconducibile al terribile fenomeno degli hooligans che imperversavano nel calcio inglese soprattutto tra anni Settanta e Ottanta. Dal 1985 è vietato il consumo di alcolici in tutte e cinque le divisioni inglesi, dalla Premier League giù fino alla National League (la nostra Eccellenza, per intenderci). Quindi la birra tornerà? Dipende. Dell'argomento ne aveva parlato anche l'amministratore delegato della Premier League stessa, Richard Masters, sottolineando di essere "aperti al dialogo", ma anche di "non avere ancora una presa di posizione specifica in merito" — aveva dichiarato a Sky News.

Pro dall'associazione tifosi, polizia contraria

E ora, come ovvio, si apre il fronte delle varie posizioni. Come riportato da Sky Sports, la Football Supporters' Association — l'associazione dei tifosi — si è detta d'accordo: "La FSA ha sempre sostenuto che sia ingiusto criminalizzare i tifosi di calcio per il fatto di bere una birra durante una partita, soprattutto considerando che è possibile sedersi nello stesso seggiolino dello stesso stadio e consumare alcolici durante un concerto degli Oasis o durante una partita di rugby" — ha detto il presidente dell'associazione Tom Greatrex.

Contro, invece, la polizia: la 'UK Football Policing Unit' ha infatti già espresso il desiderio di incontrare il Primo Ministro per "discutere le sue opinioni e illustrare le sfide che comporterebbero queste modifiche legislative per l'attività della polizia, per la sicurezza del personale e per la sicurezza dei tifosi". "Altri sport — hanno aggiunto — non registrano, da parte dei propri tifosi, gli episodi di violenza che si riscontrano nel calcio, sebbene riguardino una minoranza. In tutto questo, l'alcol gioca spesso un ruolo significativo nelle condotte violente e nei disordini".