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Manchester United, in vendita zolle del prato dell'Old Trafford

Premier League

Il club inglese - che ha intenzione di costruire un nuovo stadio - ha messo in vendita le zolle del prato dell'Old Trafford. L'iniziativa è stata lanciata nel giorno in cui la società ha comunicato che il proprio debito complessivo ha superato il miliardo di sterline

Il Manchester United mette in vendita zolle del prato di Old Trafford: 125 sterline ciascuna, l'equivalente di circa 140 euro. La prima tranche è già andata esaurita. L'iniziativa è stata lanciata nello stesso giorno in cui il club ha comunicato che il proprio debito complessivo ha superato il miliardo di sterline. Il dato arriva a fronte di ricavi record per oltre 730 milioni di euro nell'esercizio 2025-'26 e di un utile operativo di poco meno di 25 milioni. Il bilancio si è tuttavia chiuso con una perdita netta di 48 milioni. Il club ha inoltre confermato di aver speso più di 70 milioni di euro per acquistare i terreni destinati al nuovo stadio, un progetto dal costo complessivo stimato oltre i due miliardi.

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