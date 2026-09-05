Mudryk, esordio con il Tottenham: non giocava da quasi due anni. VIDEO

Il 5 settembre 2026 è una data che Mykhailo Mudryk non dimenticherà tanto facilmente: l'ucraino, infatti, è tornato a giocare in Premier League a quasi due anni dall'ultima volta, subentrando al 73' di Nottingham Forest-Tottenham. Mudryk era stato squalificato nell'estate del 2025 per aver fallito un controllo antidoping. Curiosamente è tornato in campo al City Ground di Nottingham, nello stadio in cui aveva segnato il suo ultimo gol in Premier League nel maggio del 2024. Guarda il VIDEO